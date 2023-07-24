中科管理局局長許茂新。(主辦單位提供)

日月光投資控股股份有限公司行政長汪渡村。(主辦單位提供)

矽品精密工業股份有限公司行政長簡坤義。(主辦單位提供)

身體力行推動環境永續與生態保育，日月光投控（3711）攜手矽品精密、日月光環保永續基金會及中部科學園區管理局，24日舉辦「日月光認養中科虎尾園區公園：生森不息生態永續復育計畫」簽約儀式，將在中科虎尾園區進行生態復育，打造一處雲林農地的生態島，並提供步道等設施讓附近民眾舒壓、休憩。

日月光投資控股股份有限公司行政長汪渡村及矽品精密工業股份有限公司執行長簡坤義、中科管理局局長許茂新、日月光環基會總監林浚南與台大生物多樣性中心主任邱祈榮等人，共同簽署生森不息生態永續復育計畫，宣告以實際行動進行生物多樣性保育。

汪渡村表示，為減輕氣候變遷的影響，生物多樣性是相當重要的一環，此計畫借重台大技術與資源，盼達到生態永續復育的使命，要將中科虎尾園區的公園打造為示範園區，並實現文化與社會的在地價值，為蒙特婁全球生物多樣性目標及「30 x 30」的願景盡心力。

許茂新指出，在當前的商業環境中，企業追求的不僅僅是最大獲利，更包含環境保護、社會責任與公司治理；在生態復育工作上，南科在草鴞的保育上有顯著成效、中科后里園區櫻花樹林也成為熱門景點，日月光控股旗下的矽品公司目前在虎尾園區籌建新廠，並將認養周邊公5公園、導入生態復育，將是未來該園區一大亮點。

矽品精密持續深耕中台灣，除在雲林設置先進封裝製程、吸引上下游產業進駐，也推動生態復育計畫，將由邱祈榮率領永續發展、植物及動物保育經營、環境監測等領域專家，從生態面、社會面及人文藝術面著手，打造虎尾園區生態公園，除打造生態島，也提供周邊民眾與園區從業人員休憩、提升藝術涵養的場域。