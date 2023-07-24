縣長鍾東錦與長輩們互動。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府24日成立竹南鎮山佳里社區照顧關懷據點。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府24日成立竹南鎮山佳里社區照顧關懷據點，由縣長鍾東錦偕同地方各界舉行熱鬧的揭牌儀式。鍾縣長宣佈山佳里是全縣第206個關懷據點，佈建率75％、也是竹南鎮第23個據點，未來結合在地資源和社團法人台灣食物銀行聯合會，提供共餐、健康促進、關懷訪視等多元服務功能，達到「在地老化、健康老化」的目標。

縣長鍾東錦今天率社會處長楊文志等縣府團隊，在山佳里社區活動中心舉行關懷據點揭牌儀式，立委陳超明伉儷、議員廖英利、邱毓興、張佳玲助理、陳碧華助理、竹南鎮長方進興、主辦單位苗栗縣健康協會理事長謝文崇和山佳里長曾錦土等人出席。

台北市忠勤里長、社團法人台灣食物銀行聯合會理事長方荷生，配合據點提供食物等資源，今天也專程參與揭牌儀式。鍾縣長頒發開辦費15萬給據點，參觀共餐廚房時，盛讚志工媽媽手藝不輸給星級餐廳主廚，色香味和營養俱全，並分送實用的放大鏡指甲剪給長者。

鍾東錦表示，月前赴日本考察長照，覺得台灣長輩若住進安養院會過的不快樂，還是習慣待在家裡終老，因此縣府會持續推動關懷據點、達到「1村里1據點」目標。鍾縣長說，縣府和立委陳超明向中央爭取1億經費，將在銅鑼鄉興建苗栗縣第3家公營安養中心，未來要求5到10％床位讓縣府調度，照顧中低收入戶等弱勢族群長輩。

鍾東錦說，未來要求社工師和衛生局配合加強到府居家服務，讓長輩們感受到比安養中心更快樂，鼓勵長輩多到關懷據點走動，一起健康到老；而隨著物價上漲，縣府明年視預算提高補助共餐經費2成目標努力，讓長輩吃的營養，在終老過程感受到幸福快樂。

社會處長楊文志說，山佳里關懷據點，每周一提供共餐服務、關懷訪視、電話問安、健康促進及社會參與活動，讓長輩能在據點參與活動，享受美味又健康的美食佳餚，就近得到充分與適切的社福資源。楊處長說，特別感謝台灣食物銀行聯合會理事長方荷生，將台北弱勢家庭的照顧模式，支援相關資源、融入山佳的關懷據點。

社會處指出，目前全縣志工人數已達3534人，每個月透過據點服務照顧1萬5800位社區長輩，縣府今年已爭取衛福部補助1億2165萬，縣府自籌610萬，運用公益彩券盈餘經費，用於關懷據點照顧長者的共餐及活動課程，繼續朝向設置1村里1據點為目標，實踐「福栗布老樂活園」，讓長者能就近到據點參與健康促進活動以延緩老化，共同朝向活躍老化、幸福城市而努力。