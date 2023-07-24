花蓮一名25歲巫姓女子昨深夜騎機車行經花蓮市區中興路，卻因變換車道不慎，與18歲的蕭姓女騎士發生碰撞，造成對方頭部重創身亡。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名25歲巫姓女子昨深夜騎乘機車行經花蓮市區中興路並準備變換車道時，疑未注意後方來車，不慎與18歲的蕭姓女騎士發生碰撞，由於撞擊力道大，兩人當場噴飛倒地，機車零件四散，其中蕭因身受重傷，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救仍回天乏術。

巫女昨晚10時許騎乘機車直行在花蓮市中興路上，從外側車道變換至內側車道時，疑位注意後方後方車輛，不慎與騎在內側車道的蕭女發生碰撞，因撞擊力道過大，2人連人帶車雙雙噴飛重摔地面，機車零件則散落一地，現場一片狼籍。

救護人員趕抵現場後，發現巫女身體有多處擦挫傷，緊急將人送往門諾醫院救治，幸好沒有生命危險，不過蕭女摔車後安全帽直接從頭上脫落，頭部疑似撞擊到分隔島重傷，當場失去呼吸心跳，經施以CPR、AED等急救措施並送往慈濟醫院搶救，最終仍宣告不治。

經警方初步調查，巫、蕭兩人都沒有酒駕，也有駕照，不過車禍事故路口無監視器，2輛機車也沒有行車記錄器，研判是巫女騎機車變換車道不當造成，全案依過失致死罪移送法辦。