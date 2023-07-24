從本周開始，日本將限制23種設備出口，從在矽晶圓上沉積薄膜的機器，到蝕刻可能用於軍事用途的晶片顯微電路設備。美國在去年10月開始祭出要管制輸入中國大陸的半導體，跟著敲邊鼓的日本，卻選擇範圍更大的生產設備管控。

日本工業省官員對路透社透露，其實對美國的做法感到不安。沒有必要去針對特定國家，只要管控即可。除非有衝突發生，否則日本政府不能制裁那些國家。另位日本政府官員也表示，日本並未採用美國的推定禁止（presumption of denial）標準，並將盡可能地放行出口。

3月時，日本經濟產業大臣曾宣布，中國大陸只是將受到管制的160個國家和地區之一，日本無意效仿美國的作法。不過，中國大陸還是警告日本要讓步才行。

日本晶片生產設備製造業者亞太國際電機（Kokusai Electric），以及大廠東京威力科創都表示，預估日本政府的管控政策，對自己業務影響有限。晶片測試公司愛德萬測試也說，旗下產品均未受到影響。