信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，中山區一直是套房交易量最大的區域，主要區域內因為靠近市中心，早年就有許多套房社區，加上低單價與低總價特性，吸引資金有限與收租型的客戶買進，不過中山區部分區域夜生活較多，相對起來居住不像一般住宅區單純，若是戶數眾多又管理欠佳的狀況下，難免會出現比較複雜的狀況。

從各總價區間交易最熱門的大社區來看，未滿1,000萬元最熱門者為中山區林森觀光大廈，交易件數計28件，以1房型產品為主；1,000-1,500萬元由萬華區台北晶麒奪冠，交易件數計35件，以1房型產品為主；1,500-2,000萬元為萬華區台北晶麒，交易件數計 17 件，以2房型產品為主。

2022年林森觀光大廈，交易量為28戶，平均成交總價420萬元，平均交易面積約7.7坪。

曾敬德表示，中山區的套房社區品質不一，新的套房大樓管理較佳，還有租金水準較高的飯店式管理商務住宅，也吸引不同客層的租客進駐，但若是租金相對便宜的套房社區，可能就要留意是否有住戶太過複雜的問題。