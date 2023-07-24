今（24日）宜蘭縣長林姿妙（中）特別給予選手們表揚及勉勵。（吳佩蓉攝）

就讀宜蘭縣羅東高商的高侑蓁、慈心華德福中學的黃暐宸和健身教練林子瑄，3人在「2023亞洲太平洋及非洲聯合經典健力錦標賽」中成績亮眼，各奪得4面金牌；今（24日）縣長林姿妙特別給予表揚及勉勵，並鼓勵他們在運動場上的努力不懈與無私的奉獻，為國爭光、為宜蘭縣爭光。

健力比賽項目分為蹲舉、硬舉、握推及3項總和重量；高侑蓁參加青少年組63公斤級、黃暐宸參加青少年組59公斤級、林子瑄參加公開成人女子組57公斤，3人各奪得4面金牌。林姿妙大讚，「宜蘭囝仔勁熬」，感謝在教練帶領之下，選手們脫穎而出，縣府對於教育運動賽事編列逾1億元經費，全力以赴支持他們。

高侑蓁在比賽時因腰受傷，成績雖然沒有達到原本設定的重量，卻破了三項亞洲紀錄，蹲舉從155公斤推升到195公斤，硬舉從140公斤推升到165公斤，總和從385.5公斤推升到440公斤；她希望8月參加世界青年健力錦標賽能夠再次挑戰自己、獲得更好的成績。

黃暐宸自幼接觸過排球、籃球及帆船等運動，礙於身體條件並沒有特別耀眼的表現，今年開始練習健力，接受教練的指導及訓練，成績突飛猛進，這次比賽也打破亞洲青少年硬舉紀錄，從217.5公斤推升到218公斤；他期望未來能挑戰更高層級的賽事，突破自我成績。

31歲的林子瑄練習健力2、3年，首次代表國家參加國際賽事，於5月份亞洲健力錦標賽拿下2銀2銅成績，此次更奪下4金的成績，站上了國際健力賽場上的頒獎臺，替國家爭取最高榮耀；她說，練習很辛苦，拿獎牌就是支撐自己的動力。