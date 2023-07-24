中颱杜蘇芮路徑持續南修，預估將經過巴士海峽，對南台灣造成威脅，後續走向仍待觀察。就有網友討論起路徑詭譎的颱風，認為順著台灣海峽往北走的路線最為可怕，也勾起資深鄉民回憶，46年前的中颱賽洛瑪，從南穿越台灣西南部造成重創，當年的報告形容此颱風「造成二戰以來台灣最大的破壞事件」。
一名網友在PTT八卦板發文表示，自己記得最猛的颱風走法應該是過了巴士海峽之後，沿著台灣海峽往北走，中央山脈整個沒用，「台灣西部直接被颱風直擊，應該就是最可怕的颱風走法了」，好奇沿著台灣海峽北轉的颱風有哪些？
貼文勾起資深鄉民回憶，有人貼出1977年中颱賽洛瑪路徑圖，「不就賽洛瑪」、「樓上這個我媽說過，好像停電十天」、「倒尻就賽洛瑪颱風，回馬槍就韋恩颱風」、「最可怕的是沿海峽北上」。
1977年中颱賽洛瑪，7月25日上午9時10分，自高雄附近登陸，重創高雄港，至少數十艘船因此沈沒或毀損，此外當時高雄向北供電的通道也因風災切斷，造成台灣許多地區停電，直至25日下午2時左右，賽洛瑪才從台中港進入台灣海峽，當晚7時登陸大陸福建。
賽洛瑪短短數小時穿越台灣西南部，卻帶來巨大災情，據中央氣象局《民國六十六年颱風調查報告》資料顯示，賽洛瑪造成58人死亡，14人失蹤，306人受傷，4,333間房屋全倒，24,907間房屋半倒。
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