1977年賽洛瑪颱風給高雄地區帶來嚴重災害，台電輸電線鐵塔被吹倒。（中時資料照）

高雄臨海工業區的鋁質廠房被賽洛瑪颱風颳得只剩下支架。（中時資料照）

當時高雄縣的平房被賽洛瑪颱風摧毀。（中時資料照）

中颱杜蘇芮路徑持續南修，預估將經過巴士海峽，對南台灣造成威脅，後續走向仍待觀察。就有網友討論起路徑詭譎的颱風，認為順著台灣海峽往北走的路線最為可怕，也勾起資深鄉民回憶，46年前的中颱賽洛瑪，從南穿越台灣西南部造成重創，當年的報告形容此颱風「造成二戰以來台灣最大的破壞事件」。

一名網友在PTT八卦板發文表示，自己記得最猛的颱風走法應該是過了巴士海峽之後，沿著台灣海峽往北走，中央山脈整個沒用，「台灣西部直接被颱風直擊，應該就是最可怕的颱風走法了」，好奇沿著台灣海峽北轉的颱風有哪些？

貼文勾起資深鄉民回憶，有人貼出1977年中颱賽洛瑪路徑圖，「不就賽洛瑪」、「樓上這個我媽說過，好像停電十天」、「倒尻就賽洛瑪颱風，回馬槍就韋恩颱風」、「最可怕的是沿海峽北上」。

1977年中颱賽洛瑪，7月25日上午9時10分，自高雄附近登陸，重創高雄港，至少數十艘船因此沈沒或毀損，此外當時高雄向北供電的通道也因風災切斷，造成台灣許多地區停電，直至25日下午2時左右，賽洛瑪才從台中港進入台灣海峽，當晚7時登陸大陸福建。

賽洛瑪短短數小時穿越台灣西南部，卻帶來巨大災情，據中央氣象局《民國六十六年颱風調查報告》資料顯示，賽洛瑪造成58人死亡，14人失蹤，306人受傷，4,333間房屋全倒，24,907間房屋半倒。