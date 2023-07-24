中央氣象局預報26日、27日受杜蘇芮颱風及其外圍環流影響，南部地區將有強風、大雨或豪雨發生的機率，高雄市農業局提醒農友，隨時留意最新天氣資訊，做好田間排水並注意採收安全，以減輕損失。

農業局表示，為防颱風影響，二期水稻已完成插秧田區，可透過田間蓄水減少稻株因強風搖晃受損；香蕉、木瓜、番石榴等果樹，請加固枝幹條、適度修剪枝條並清除田間殘枝，降低強風及積水影響。

其他適逢收穫期的蔬菜及香蕉、龍眼、木瓜、番石榴及芒果等果品，已屆採收期請盡速採收；農業設施應加強固定。為防範颱風，請農民朋友多加注意田間排水、做好各項防災準備、注意風雨後肥培管理及病蟲害防治，以減少農作物災害及財產損失。

農業局補充，未來將持續注意相關天氣變化及農損情況，農友可多加利用高雄農來訊，了解最新作物防災資訊。農友若因雨害造成農作物損失，也請向當地區公所通報並可多加利用農委會開發農產業天然災害現地照相APP拍攝作物受災照片，以利公所查報。