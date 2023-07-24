「美容達人」鐘花玉（右二）今年7月起接掌高雄文山扶輪社第9屆社長。（柯宗緯翻攝）

「美容達人」鐘花玉是客家女兒，從小任勞任怨，創業初期蠟燭多頭燒，必須照顧喜憨兒兒子及罹癌公公，但她吃苦當吃補，事業有成闖出一片天，今年7月起接掌高雄文山扶輪社第9屆社長。她感謝社友讓她有服務學習的機會，期許能將全社愈帶愈好，進而造福社會。

鐘花玉當年面對大兒子被診斷為喜憨兒，卻不怨天尤人，反倒視為上天給的禮物，甚至成為創業開店的動機及動力，還得照顧罹癌公公，回首一路走來的坎坷路，她直說，不覺得累，面對「甜蜜的負擔」，沒有想太多，而是用正能量積極向前走。

鐘花玉提到，她在陪伴憨兒上國小當學校志工，逐漸學會自立自強，勇於面對逆境，並將家庭美容工作室擴大開店營業，後來陪伴孩子上中學，2015年在學校老師牽線下，因緣際會加入高雄文山扶輪社在社擔任祕書。

她認為，入社後開拓了她另一個視野，家人也受惠，老二上鼓山高中後透過扶輪系統遠赴巴西聖保羅當1年交換學生，她全家也因此接待過來台的來自巴西、法國及立陶宛的扶輪交換生，大大擴大家人的國際視野。

鐘花玉今年7月起接任高雄文山扶輪社社長，任期1年，日本久留米中央扶輪社會長曾文顯、草屯中央扶輪社社長簡士袲近日更組團來高雄致賀。國際扶輪3510地區包括台東、高雄、屏東有近百個的分社，其中，高雄文山扶輪社有20多人。

鐘花玉學經歷豐富，正修科大經管所碩士畢業，現任正修科技大學企管系兼課講師、復華中華儀態學兼課講師、高雄模特兒協會理事長、曼妮雅飄眉達人負責人、vivispa至聖店負責人、活力水之靈股東。

她提到，自己讀技職學校學美容起家，趕上20多年前美容師資缺浪潮，一面進修深造一面教學，加上後來進修企管專業，令她的開店及教學如虎添翼，兼有實務及理論，學生很喜歡上她的課，客人也很滿意她的服務及專業。