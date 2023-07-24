李鴻其首部執導作品《愛是一把槍》國際版海報。（好威映象提供）

威尼斯影展專門發掘電影新秀的國際影評人週單元，24日公布片單，金馬獎最佳新演員獎得主李鴻其自編自導自演的《愛是一把槍》雀屏中選，是暌違16年再度叩關此單元的台灣電影，同時也獲得角逐最佳首部電影的「未來之獅獎」資格。李鴻其目前正忙於《愛是一把槍》最後後製工作，確定將於9月4日於威尼斯影展世界首映。

《愛是一把槍》是李鴻其在成為演員6年後首執導筒之作，李鴻其表示：「2020年新冠疫情爆發，演員的工作邀約通通戛然而止，這讓我有時間重新思索心中『電影』的樣貌。幾經思考之後，我覺得電影唯有親自拍出來，才能讓它的模樣更為清晰。於是我自己組了一個小團隊，在世界疫情最嚴重的時候走出家門，開始拍攝我人生的第一部電影長片。」並找來林映唯和自己擔綱主演。

李鴻其首執導筒，用自然清新的風格去探討沉重深刻的主題，呈現當下小人物們的狀態。威尼斯影展影評人週選片主席與團隊，在看完《愛是一把槍》後一致通過，馬上發出邀請，成為最早獲選的作品之一。

《愛是一把槍》故事圍繞在一位綽號叫「蕃薯」的小鎮青年。剛剛出獄的他，想要開始嶄新的人生卻處處碰壁、毫無進展，只能在夏天的海邊做些不賺錢的生意。過去的人事物，像是幽魂般纏繞著他：從未出現的「老大」、負債累累的老媽，以及超會製造麻煩的老友「帽子」等。想要人生重開機的蕃薯，要如何擺脫過去、安穩度日？