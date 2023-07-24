Canalys數據顯示，2023年第二季度印度智慧手機市場在全球一片不景氣中逆勢挺住，單季出貨量3610萬支，季增加18%、年減少僅1%，這象徵著印度智慧型手機市場在歷經連續三個季度的下滑之後，出現輕微復甦的跡象。

就第二季印度智慧型手機各品牌表現來說，三星仍坐穩龍頭，市占率達18%，單季出貨量達660萬支；vivo緊隨其後，在第一季度後重新奪回第二的位置，出貨量達640萬支，是第二季唯一年增長率為正的品牌、增幅達7%；小米排名第三，出貨量為540萬支；再者就是realme和OPPO(不含一加)，也都成功躋身前五，出貨量分別達430萬支和370萬支。也就是說，在印度市場前五大品牌中，有4個都是大陸品牌。

Canalys分析表示，由於印度市場消費者強烈偏好線下購物，線下消費需求在城鄉地區均大幅增長，手機業者正努力在線上、線下取得更佳的平衡點。例如傳音的子品牌Infinix通過電商管道取得顯著的增長，Tenco和iTel則聚焦次級城市的線下管道，另外realme則側重於線下管道，其中C55型號占其銷量的29%，但其線上出貨量略優於線下。