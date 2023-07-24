有媒體近日公布藍營全代會前2024總統大選民調，三腳督方面，民進黨參選人賴清德依然以33.8%支持度領跑，後續分別為民眾黨參選人柯文哲24.9%、國民黨參選人侯友宜則為15.6%。對此，前立委林濁水24日就表示，「柯文哲在30到39歲中以33.7%，落後給賴清德的39.6%，而30到39歲就是柯文哲10年前崛起時，20至30歲的最死忠鐵粉，經歲月淘洗，鐵粉鏽得一踏糊塗」，引發討論。

根據《風傳媒》委託台灣指標民調公司在國民黨723全代會前所做最新調查中可以看到，目前民調支持度為賴清德33.8%、柯文哲24.9％、侯友宜15.6%，6.0％為不投票／投廢票，19.7％未明確回答。同時，在這份民調之中，柯文哲在20至29歲中的年齡層領先，但在30到39歲中，反倒以33.7％，落後給賴清德的39.6％

對此，林濁水24日就在臉書上表示，「指標民調，柯文哲在20-29歲年齡層支持度領先，但在30到39歲中，反倒以33.7%，落後給賴清德的39.6%，差距不小」。林濁水更關注，「注意，今之30到39歲就是柯文哲10年前崛起時20至30歲的最死忠鐵粉，經歲月淘洗，鐵粉鏽得一踏糊塗」。

最後林濁水更說，「於是柯文哲永遠都是年輕人的最愛，但是也只有年輕人最愛。有年輕人支持很好，但是永遠只靠童子軍擁護打天下，行嗎？不該想想怎麼突圍？其實，5年來勸告他的並不少，但是那些話就是過不了自傲的158耳朵的篩選，這就是158的宿命了」。