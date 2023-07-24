有些人面對感情相當專一，就算分手了也需要很長的時間來療傷。《搜狐網》命理專欄分享，獅子座、摩羯座和雙魚座的男性和另一半分手後最容易放不下、吃回頭草，不但會想方設法和對方復合，如果對方主動回頭，他們也會很開心地接受。

▎獅子座

獅子男的占有慾很強，身邊的人事物都會被他們做上記號，不允許其他人占用，因此和另一半分手後，就會竭盡全力想把對方找回來，再加上他們一旦愛上一個人，就沒想過有一天會放手，所以在分手之後，會沉浸在從前的那段感情中難以走出來，對於曾許下一輩子承諾的人，他們放不下也不想放下。

▎摩羯座

摩羯男不會輕易喜歡人，但只要喜歡了就會全身心投入，分手後就必須花很長的時間來療傷，且他們會不斷回憶起和對方相處的點點滴滴，如果前任回頭求復合，他們有很高的機率會點頭。摩羯男只是表面上比較冷靜無情，但其實很感性，和另一半分開後才發現自己的不懂事，就會非常渴望與對方復合。

▎雙魚座

雙魚男面對感情十分癡情，可以維持愛意很長一段時間，就算和前任分開後，身邊出現不少優秀的對象，但在他們心中前任的位置仍難以抹去，而且在外面風流習慣了的雙魚男，其實更偏好安穩的生活，所以分手後不會隨便開啟一段新的戀情，如果前任回頭想要復合，他們也會很開心地點頭。