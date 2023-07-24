捷運北環段最快將於9月開工，不過，蘆洲Y21站因應施工卻要進行封路，民代接獲民眾陳情，有近50戶巷弄出入受影響。對此，北捷回應，信義路可能封閉6到8個月，2條行經路線的公車和民眾都要改道；新北新工處說，目前已規畫打通瓶頸道路，待程序完備後，有望下半年打通。

新北市議員李翁月娥指出，蘆洲核心區和蘆洲線交會的北環段Y21站即將施工，多處路口連帶受影響，有巷道因此要封閉，近50戶民眾出入將受影響，其中信義路157巷更深受影響，住戶希望市府能夠協助想辦法，協調私地主打通瓶頸道路，不要因為捷運施工阻礙民眾通行。

台北捷運局第一區工程處土木第一工務所主任徐國烜說，蘆洲北環段Y21站周邊規畫後年施工，目前正在前置作業，信義路可能封閉6到8個月，信義路157巷會採半半施工，遇到大工程可能封閉幾天，但已與新北協調可否開設便道，減輕對民眾的影響。

新北市新工處用地科長黃天宇說，該區已納入瓶頸打通專案，目前在用地取得階段，因涉及5位私有地主，目前正與地主協調溝通中，另有一處私有停車場，將待業者與民眾解約，才可進行，全數協調完成後，力拚下半年打通。