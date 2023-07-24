有民眾發現桃園市各行政區有不少智慧型公車站牌設置後未接電，更有YouBike站架設1年，遲未通電無法啟用，市議員黃敬平統計，全市交通設施未接電高達98處形同虛設，其中交通號誌就有25處恐造成行車危險，起因皆是台電公司工程延宕。台電回應，陸續趕辦相關工程，最晚將在年底前完成所有交通設施接電。

黃敬平表示，市府交通局建置交通設備的接電進度取決於台電安排進程，統計目前全市有65處智慧型公車站牌、4處候車亭、1處CMS、交通號誌25處及YouBike 3處站點未接電，比例如此之高讓所有設施形同虛設，尤其交通號誌未接電中壢區就有16處，嚴重影響用路人通行安全。

黃敬平指出，以養工處核發智慧型公車站牌用電系統路證為例，核准的35案中僅有1案是日間施工，其餘則為夜間施工，因夜間施工人力及交維等成本較低，且以交通局用電申請所繳納的「線補費」只需數千元，與一般建案可收取幾十萬元相比差太多，更影響台電公司調度工班施作公共設施接電的意願，他會在議會開議時敦促市府將這項議題向行政院反映，期盼中央及立法機關共同推進解決通案問題。

台電表示，有關夜間施工是為了避免施工時影響交通，並配合路證核准時間進場施工並非營運成本考量。至於線補費是依線路長度計費，1公里以下皆收取5500元，與夜間施工無關，桃園全市智慧型公車站牌、候車亭預定9月底前全數完工接電，其他設施則預定今年底前趕辦完成。