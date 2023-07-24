近期「#Me Too」風波在台演藝圈掀起不少風波，其中，女星大牙便發文控訴黑人陳建州對她的性騷舉動，豈料，卻遭到對方提起民事訴訟求償1000萬。今(24)日，大牙在臉書上PO文，曬出一張民事撤回訴狀的圖片，並吐露心聲。

前黑澀會美眉大牙（周宜霈）日前在社群上發文控訴「黑人」陳建州11年前對她性騷，在一時掀起軒然大波。對此，陳建州、范瑋琪夫婦共同發聲駁斥並提告，且求償千萬，更需在臉書發布對陳建州夫妻的道歉啟事。而大牙則透過經紀人發出聲明強調內容均為事實，並勇敢回應「法院見」，讓不少網友紛紛留言聲援她。

而今(24)日稍早，大牙在臉書上更新一則貼文，透露自己身為「#Me Too」運動裡第一個被起訴的受害者，而身心背負很大的壓力，直到今日收到了法院寄來的撤回起訴通知，坦言：「相信事實是不容挑釁的。」同時也向其他在這波運動中的受害者們喊話：「是的，我不是一個人，每位受害者，妳(你)也都不會是一個人。」

對此，大牙經紀人文子表示，大牙過去這1個月確實因為在這波「#MeToo」運動裡成為第一個被起訴的受害者，而感受到龐大的壓力，除了變瘦2、3公斤，也求助身心科，需要靠助眠藥物才睡得著覺，不過她心理層面壓力雖大，但仍堅強地維持正常工作，斜槓的高跟鞋、飾品電商事業都沒有荒廢，努力照常過日子，不讓自己停留在過去傷痛。此外，黑人回應：「本人不佔用及利用大眾資源，一切聽從律師的建議，已提出刑事告訴。感謝！」

大牙臉書全文：

過去快一個月的日子裡

因為挺身而出的me too事件

我成為了這波運動裡第一個被起訴的受害者

吃不下飯 睡不著覺

必須求助身心科和心理諮商

這一路上我遇到了很多好人

家人、朋友、律師、醫生、工作夥伴們、

連路人認出也都大方的叫我加油

其實我都蠻不好意思的

這份不好意思是我不知道我揭開傷疤送出的勇氣後面

需要承擔這麼大的壓力

連不認識的人都要替我擔心

今天收到了法院寄來的撤回起訴通知

相信事實是不容挑釁的

先謝謝所有願意相信我的您們

再謝謝願意站出來幫助我對抗這一切的您們

是的

我不是一個人

每位受害者 妳(你)也都不會是一個人

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