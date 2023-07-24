央行經研處參事兼副處長蔡惠美表示，外資今年以來除了4月呈淨匯出，其他都是呈淨匯入，因此，不能說外資對台股比較沒信心，而是外資會進行全球資產配置。

央行經研處參事兼副處長蔡惠美表示，6月台股表現佳，成交量和指數均較上月上揚，帶動證券劃撥存款餘額增加，也使活存的月底數較上月成長，月增2.96%。

在外幣存款方面，6月外幣存款8.82兆元新台幣，較上月減少；主要是台灣出口連10個月負成長，以及FED持續升息，企業將外幣貸款償還等因素。

6月外資單月淨匯入約35.59億美元，較上月的73.6億美元減少。外資在6月下旬在台股由買轉賣，將部分股息匯出，6月台灣企業股息發放約700億元。因此，6月外人新台幣存款較上月減少，降至1913億元新台幣，為109年7月以來新低。

6月僑外法人台股成交量占比為29.6%，自然人成交量占比為58.5%。