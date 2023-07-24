嘉義市長黃敏惠與教授張炳煌現場在平板中揮毫寫下「幸福城市嘉義市」，以書法寄予美好寓意獲得滿堂喝采。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠與教授張炳煌現場在平板中揮毫寫下「幸福城市嘉義市」，以書法寄予美好寓意獲得滿堂喝采。（呂妍庭攝）

記者會現場示範用平板寫書法。（呂妍庭攝）

嘉義市與Google for Education經銷商，晶盛科技股分有限公司合作，讓蘭潭國小免費使用 Google Workspace for Education Plus全校授權1年。（呂妍庭攝）

嘉義市自112學年度起，與Google for Education經銷商，晶盛科技股分有限公司合作，透過晶盛科技的授權，讓蘭潭國小免費使用 Google Workspace for Education Plus全校授權1年，同時提供學校種子教師共備課程與相關研習活動，欲透過大數據蒐集、分析，了解學生學習狀況，未來更擴及到全市20間國小和8間公立國中，將建立起嘉市所屬數位學習行為分析資料，讓線上教學更優化。

今市府教育處在蘭潭國民小學舉辦數位平台整合分析合作試辦記者會，除晶盛科技公司總經理程應龍等人到場，淡江大學教授張炳煌也出席，教育處長林立生說，以往老師進行線上教學，多半難以掌握學生的學習進度和情形，藉由與晶盛科技合作，透過線上學習、測驗，後台就能針對資料加以整合分析，進而滙集成大數據資料庫，老師只要後台進入就能了解學生線上學習情形，進而掌握、發揮數位教學成功模式。

嘉義市長黃敏惠表示，近年嘉義市強化數位學習能量，為達到這個目標，市政府與晶盛科技等單位共同合作，在蘭潭國小成立全台首間數位平台整合分析合作的試辦點，將科技與學習融合在一起，走在時代的前端。

黃敏惠說，嘉義市擁有近5000部平板電腦，除了硬體設備，更需要有軟體設備的運用，從112學年度起，將透過產官學合作方式，建立自己所屬數位學習行為分析合作方案，透過數位化系統管理、數據化資料分析，以及團隊整合分析成果，把學生數位學習成功模式分享給其他師生。

黃敏惠也特別介紹張炳煌，兩人以平板中揮毫寫下「幸福城市嘉義市」，黃敏惠說張炳煌自1981年開始在電視台聯播主講「中國書法」，並擔任「每日一字」標準國字書法示範近20年多年，現張炳煌結合科技，展示學習書法的多元性和創新性。

黃敏惠也感謝本次合作計畫的民間企業投入與支持，透過晶盛科技的授權，不但蘭潭國小免費使用Google Workspace for Education Plus全校授權1年，還提供種子教師共備課程與相關研習活動，帶著老師與學校一起前進。

林立生說，這次數位平台整合分析合作試辦計畫將從蘭潭國小首先進行，未來嘉義市國中小學生只要通過縣市單一帳號，學生即可善用家中任一行動載具輕鬆便捷的使用 Google Workspace 數位平台上的各項功能，或串連其他線上學習資源，且學校還能更進一步透過平台後端所收集之使用資料情形，來分析整理出對於學生更有效的數位線上學習回饋。