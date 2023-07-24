「2023高雄海洋派對」23日圓滿落幕，此活動引起民眾熱烈反應，活動期間共計有超過50艘遊艇重帆共襄盛舉，更有遊艇公司於活動期間在展場順利成交2艘遊艇。海洋局說，為期4個周末的活動成功吸引逾10萬人次參與，創造旅遊觀光效益超過2億元。

海洋局24日表示，今年海洋派對活動具有許多突破性亮點，包括首次辦理跨周主題系列活動，從愛河灣水樂園開幕打頭陣，結合愛河灣開放水域，讓民眾輕鬆玩浮具享受水上樂悠遊，更有由市長陳其邁及議長康裕成分別率隊角逐重型帆船府會賽，帶動氣氛。

另外，今年也是首次與專業運動賽事團隊Challenge Taiwan合作，在大港倉周邊舉辦「小鐵人兩項賽暨SUP水陸趣味挑戰賽」，在港區的這場水陸運動嘉年華增添不少水域遊憩活動亮點。來自香港的參賽選手也說，高雄人好熱情，很喜歡這麼有活力的城市。

雖然這場海洋派對已經於23日落幕，但愛河灣水樂園仍將持續常態營運下去，提供民眾親水遊憩服務。