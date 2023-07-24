國民黨23日舉行全代會，包括黨主席朱立倫、前總統馬英九、高雄市前市長韓國瑜及藍營13位縣市首長共同上台，為總統候選人侯友宜與所有立委候選人加油打氣，團結氣氛熱烈。中廣董事長趙少康表示，韓國瑜展現大度高喊團結，國民黨將展開整合的新階段，但只要郭董選到底，或保持類參選，非綠陣營都很難整合。3個和尚沒水喝的故事恐怕真的發生，侯友宜要趕快拉抬民調，才有談合作的底氣，新的挑戰才正要開始。

「正式提名才是整合的開始！」趙少康今(24日)在臉書發文表示，國民黨全代會落幕，侯友宜市長如他原先預期順利獲得提名，禿子、漢子、燕子合體，韓國瑜願意調整出國行程到場，侯友宜也對4年前大選做得不夠當面道歉，清理戰場才能繼續向前，全代會後，非綠整合才真正開始。

趙少康提到，韓國瑜在全代會當天展現大度，呼籲支持者團結在侯市長的領導下，下架貪污腐敗、謀財害命的民進黨。其實，政治上的恩恩怨怨扯不清，過了就算了，記得太多反而沒完沒了，更何況現在如果不團結，難道要讓民進黨笑著繼續執政？如今侯友宜正式獲得國民黨提名，希望黨內雜音可以少一點，展開整合的新階段。

趙少康強調，郭董一直動作頻頻，卻遲遲不宣布到底選不選總統，他對徵召過程有怨，大家都知道，哪怕獨立參選的正當性不足，但相信一定可以輕鬆跨過連署門檻，尤其不可否認，會有許多民進黨人會積極替他連署。只要郭董「雖千萬人吾往矣」選到底，或保持「類參選」爭一個叫牌權，非綠陣營都很難整合。

趙少康直言，大家都看過「3個和尚沒水喝」的故事，如今恐怕真的發生在現實中，超過6成民意期待下架民進黨，依現在這樣混亂的情勢，支持者各擁其主，怎麼可能達成目標？朱立倫的「執政大聯盟」必須不流於權力分贓，而是基於理念結合，才有足夠的正當性，而侯友宜更要趕快拉抬自己的民調，才有跟人談合作的底氣！國民黨全代會過後，才是新挑戰的開始。