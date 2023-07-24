21日已沉船的帛琉籍貨櫃船「天使(ANGEL)」漂出約600只空櫃，經港務公司連日打撈，24日傍晚共撈起206只，放置於高屏地區漁港、碼頭，但有160只已進水沉沒，另87只在拖帶過程沉沒，目前海面上幾乎看不到空櫃漂浮。

港務公司指出，天使輪的空櫃最新統計，高雄港內碼頭有67只，暫置於鹽埔漁港數量為20只，於高雄港區南星計畫區灣內及漁港協助上岸數量約為119只，打撈拖帶過程中沉沒數量為87只，擱淺於沿岸約為120只，初估自然沉沒數量約為160只。

港務公司強調，今日已再加派空拍機，進行海域搜索天使輪空櫃。目前林園往北到中芸漁港，往南到東港溪出海口，海面無油污、無漂浮貨櫃。往南至枋寮海域，亦無發現漂流貨櫃。

天使輪原載運1349只20呎空貨櫃，20日因進水傾斜，船長宣布棄船，19名船員順利撤離。21日該船在高雄港外2.8海浬處沉沒，甲板上600只空貨櫃漂浮於海面後，一路往南擴散，分布於屏東林園、東港及小琉球之間海域。港務公司5天來、派出近百艘各式工作船緊急打撈，共撈起293只空櫃。

所幸，目前尚未發現該船有漏油情況，港務公司持續要求船東積極處理善後，目前已同步協請海事工程業者積極預為籌劃船體打撈浮揚作業計畫。