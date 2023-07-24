外資再度轉站買超行列，自營商同樣加大買超力道，中鴻周一股價劍指一個月來高價，收漲1.65%，拚返年初高檔。

中鴻上周五開出112年8月份內銷及112年9月份外銷盤決議，內銷方面，熱軋、冷軋雙雙每公噸調漲300元，鍍鋅亦調漲500元。外銷則依產品及地區別調漲，實際報價視當地市場行情而定。中鴻說明，考量市場正向因素尚需時發酵，為強化客戶接單動能及市場信心，故本次盤價溫和調漲。

中鋼(2002)日前同樣開出8月盤價，月盤轉小升。中鋼也認為，用鋼產業築底回升跡象顯現，庫存調節已近尾聲，市場信心穩定恢復，剛性補庫需求蓄勢待發。

全球經濟來看，全球總體通膨率持續下降，美國6月CPI增速放緩至3%，優於預期並創2021年以來新低。另外，大陸官方繼降準、降息後，更延長房市支持政策至2024年底，將有助其內需穩定。預計各國在通膨改善下，貨幣緊縮政策進入末期，財政擴張政策有望推出，預期全球經濟運行將朝正向發展。鋼市落底預期引動下游補庫，待高溫多雨季節性因素消除，鋼鐵需求進一步釋出後，鋼市將加速回復熱絡。