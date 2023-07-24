華義近年以代理日、韓等遊戲產品為主，包含《Mass for the dead》、《金色琴弦星光交響樂團》以及今年3月上市的《動物朋友3》等。同時，自2018年4月與網銀國際合作，進行IP授權代理並合作企畫開發星城平台的聯運項目，也同樣為公司近年來的業務重心。

目前華義手上兩款代理遊戲，一款為國產社交休閒手機遊戲，將於今年第4季上市，另一款為日本RPG卡牌養成手機遊戲，預計2024年第1季上市；與網銀聯運、取得代理營運中遊戲的相同IP授權兩款，皆為開發階段，預計今年第3季跟第4季上市。

華義表示，在目前競爭激烈的台灣遊戲市場中，除了既有的遊戲代理以及持續與網銀國際聯運合作發展的策略下，計畫拓展新的業務範疇，運用與網銀國際聯運經驗，將以自研或取得具流量的遊戲相關的平台或論壇，整合推動遊戲平台以建立新營運模式，進行業務轉型及突破，使華義能更多元發展，符合市場趨勢及具備競爭力。

而透過新型態遊戲平台發展，將有助於擺脫目前單純代理遊戲的困境，透過合作或取得具有流量的多元遊戲平台基礎上，降低日益增加的行銷投放成本，且能有利於對接海內外遊戲廠商，做更多元的發展和嘗試，從原先的遊戲代理營運角色，轉型為平台內容服務提供。除了遊戲仍是主力提供的服務內容外，更提供相關衍生性的服務內容，如影音、討論區及金流服務等。