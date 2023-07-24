瑪菲司邀張傑助陣演出。（HaloMavis國際連線提供）

瑪菲司日前登「保寧泥國際音樂祭」開唱。（HaloMavis國際連線提供）

電商女王瑪菲司（Mavis）榮登2023韓國流行音樂節K-POP盛典「保寧泥國際音樂祭」，成為全台首位受邀登台演出的台灣藝人，為參加韓國最具代表的夏季慶典活動帶來精彩表演，瑪菲司曾說：「這次將與哪位神秘嘉賓合作，只能先透露這將是我另一個非常大的挑戰！」 答案揭曉，原來Mavis瑪菲司特別邀請音樂製作人張傑，快閃韓國合體支持，一起站上保寧泥國際音樂祭。

音樂祭上，瑪菲司以一襲春夏感粉紅牛仔外套配上短裙並小露香肩蜜腿甜美登場，Mavis瑪菲司與張傑共演〈買爆它〈、〈愛就打加一(remix版)〉，最後在瑪菲司獨唱〈微光〉下溫馨結束，活動現場下雨但仍澆不息萬人熱情爆嗨，讓Mavis瑪菲司感動以韓文說：「感謝大家來聽歌，我是來自台灣的瑪菲司，謝謝大家！」引起台下觀眾熱呼，而舞台下有許多淋著雨的粉絲帶著Mavis特製款的毛巾遮雨支持，讓瑪菲司非常心疼，溫馨提醒大家保暖別著涼。

「保寧泥國際音樂祭」是韓國相當重要的國際祭典盛會，瑪菲司演出前非常緊張，苦惱國際音樂祭中演出內容對自己是極大挑戰，因為與韓國舞者相隔2地排練舞蹈，更首次站上數十萬人場地大舞台走位音感需要熟悉，讓她一度緊張到胃痛。且今年表演名單豐富不乏有韓國頂尖音樂人出席音樂祭演唱，包含4月初曾來台演出的APINK、以及李彩演、DJ Vandal、Golden Child等多組超人氣音樂人登台演出，熱鬧非凡。

瑪菲司演出於接近壓軸時段，對於能與這麽多人氣韓團站上同一個舞台，她備感榮幸卻又懊惱地說：「我已緊張到胃痛，真的好可惜無法在後台好好的與其他歌手打招呼！」一旁老公H先生則貼心安撫說：「沒關係，我們明年還會來！」瑪菲司工作馬不停蹄，已完成錄音、新書、電影，接下來即將於8月生日月份有重磅消息與大家分享。