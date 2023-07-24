國民黨在昨（23）日召開全代會，全黨力挺2024總統參選人侯友宜，高雄市前市長韓國瑜也高喊，「在侯友宜的領導之下，下架貪污腐敗謀財害命的民進黨」，讓外界看到藍營團結的氣勢。《中天電視》Youtube社群所做的網路民調有2萬到3萬的網友投票，目前結果也令人意外。

根據《中天電視》Youtube社群所做的網路民調，詢問網友，「侯友宜當面對韓國瑜說「金歹勢」還多次大擁抱，韓國瑜也首次喊出「在國民黨推出的侯友宜領導之下，下架民進黨」，您認為韓粉會歸隊嗎？」

目前網友已投出2.9萬票，認為「韓粉聽韓國瑜的，會歸隊支持侯友宜」達37％，表示昨天全代會還是有一定的影響力，因此認為「認為侯友宜誠意不夠，韓粉繼續觀望」的也僅有16％，意味著侯友宜和韓國瑜都已經盡力了，認為侯友宜沒誠意的網友佔比不高。

不過讓人驚訝的是，認為「韓粉心冷不會歸隊，改支持其他」的網友高達47%，對照下一個問題，或許可以發現端倪。

接著問網友，「勿忘世上苦人多! 國民黨全代會禿子、漢子、燕子合體大團結，如果明天就是總統大選，您會支持誰？」目前共計有2.2萬票，投柯文哲的最高，高達53％；投侯友宜的次之，有30％；投賴清德的為5％，尚未決定的有12％。