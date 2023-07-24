前立委顏寬恒被控竊占國土、假買賣房地以及詐領立委助理費，台中地方法院24日首度開庭。（馮惠宜攝）

前立委顏寬恒被控竊占國土、假買賣房地以及詐領立委助理費，台中地方法院今(24)日首度開庭，顏寬恒、陳麗凌夫婦堅持無罪，顏？恒步出法庭後也重申，竊占國土案，太太陳麗凌是具名合法標租，他也說，該案以500萬重金交保，最後卻不起訴，很納悶一個重金交保卻不起訴，這部分難以想像。

顏寬恒4月26日遭台中地檢署以涉貪汙、竊佔國土被起訴，台中地方法院24日召開準備程序庭，顏寬恒偕妻子陳麗凌，以及同案被告其胞弟顏仁賢、顏前助理兼苑裡營造負責人林進福、澤序公司負責人張于廷等五人都共同出庭。

庭訊時顏辯護律師答辯指出，同案被告林進福早於102年開始且持續占用該筆國有土地，竊佔犯行和顏寬恒夫婦無關；買賣房地有真實金流交易當然屬實；助理費案則因林進福實際從事助理工作而領有薪資，沒有詐領疑慮。

庭訊後，顏寬恒強調，第一個案子竊占國有地的部分，他的太太是具名合法標租，最後以五百萬交保，可是這個案子最後並不起訴，很納悶一個重金交保案卻不起訴，這個部分很難以想像。

至於偽造文書的部分顏寬恒重申，真實的金流、真實的買賣、沒有虛假，剛剛也在庭上都有被證實；他還說，最荒謬的就是詐領助理費、貪污治罪條例部分，林進福107年1月到109年5月真實擔任助理，他相信事實一定會被法律保護，事實也會證實他無罪。