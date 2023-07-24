台南市政府針對空屋、空地、建築工地、公園、市場、學校等高風險場所加強執法嚴格取締陽性孳生源。（登革熱防治中心提供／洪榮志台南傳真）

台南本土登革熱確診病例今天新增25例，累積已達524例。登革熱防治中心分析，目前首發病例的仁德區新增病例數有下降趨勢，疫情熱區已轉移到永康區，部分社區零星個案感染源不明，令人擔憂。永康區長陳勝楠認為，五王市場、兵仔市場的確診群聚狀況正逐漸消退，目前主要是社區零星個案，將持續加強清除病媒蚊孳生源與消毒。

防治中心指出，新增確診病例中，永康區及東區各9例、仁德區2例，至於北區、安南區、善化區、新化區及歸仁區也各有1例，年齡介於21歲至87歲；其中，18例是由診所或醫院通報確診，7例由防治中心擴大採檢發現，防疫人員均已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業等防疫措施。

防治中心還說，鑑於孳清是遏阻疫情延燒的關鍵因素，近期針對空屋、空地、建築工地、公園、市場、學校等高風險場所加強執法，嚴格取締陽性孳生源後，至今衛生局已根據《傳染病防治法》開立343件舉發單，累計開出80件裁處書。

另外，環保局於6月13日至7月19日也針對建築工地加強稽查，共查獲32處工地建案有陽性孳生源，告發105件，還開立577件裁處書，包括孳生病媒蚊45件、環境髒亂377件、空地雜亂89件、資收物違規堆置66件。

鑑於最近1周永康區的確診病例數大幅攀升，區公所今天日上午也動員志工前往復興、中華里，下午於崑山市場展開孳清及化學防治作業，希望能夠降低疫情擴散。

陳勝楠則表示，上周針對五王市場、兵仔市場、尚青黃昏市場等熱區進行清消及攤商篩檢後，發現陽性率並不高，顯示疫情應有控制下來，目前主要的問題在於零星個案，後續仍將持續清消及宣導，避免疫情回燒。