馬國畢、梁佑南與女兒方琦、洪毛出席伯立歐家園路跑活動公益記者會。（民視提供）

馬國畢、洪毛出席伯立歐家園路跑活動公益記者會。（民視提供）

藝人梁佑南擔任伯立歐家園公益代言人，24日與企業家鍾文智一起宣布伯立歐家園路跑活動開始報名，鍾文智慷慨捐贈300萬元，補足路跑所需的最後經費，民視8點檔《市井豪門》演員洪毛、馬國畢也站台支持公益。馬國畢的好兄弟NONO日前陷入性騷、性侵風暴恐有牢獄之災，馬國畢坦言私下有關心對方，畢竟自己是過來人，也曾經跌倒過，「希望他好好整理自己情緒、好好面對，逃避會愈嚴重、會把問題愈搞愈大，勇敢面對問題，問題會先解決一半！」

馬國畢過去也曾因賭博、燒車新聞躍上新聞版面，改過自新重新來過的他，至今仍在努力工作償還賭債。他說，人都會犯錯，他也滿相信現世報，「有時候不是不報是時候未到，我不是說No哥，我意思是奉勸大家在做什麼事前都必須三思而後行，像我之前去賭博，也沒考慮那麼多，就是走偏了、貪心，人都會有，但跌倒過後，不要想放棄自己，趕快重新整理面對自己，也希望他趕快。現在已進入司法，就交給司法吧，真的有錯也是要跟受害者說聲對不起，會比較好一點。到底有沒有做我也不清楚」，覺得對方應該在重新整理自己心情，甚至回想有沒有做出這些事。

馬國畢坦言兩人有通過電話，「給他加油，他也不知道該跟我說什麼好」，至於朱海君，他則沒有對方私人電話，沒有聯繫到。

被問到過去他上節目時曾誇NONO有「長處」，把妹無往不利，他對此尷尬笑回：「那算長處嗎。因人而異吧！」強調自己現在也是爸爸、也有女兒，希望女兒成長過程不要遇到相同的事，不管男生女生都要相互尊重。

馬國畢連續3年都參與21公里的半馬，還大讚伯利歐路跑是最美味的路跑，因為沿途牛排、龍蝦、紅酒等吃喝到飽，希望大家一起健康跑步，還能兼做公益。他說參加路跑磨損的就是球鞋而已，「我不上健身房，公園跑一跑養成運動習慣，身體維持健康狀況才能賺錢還錢！」

他透露自己即將多了斜槓身分，跟洪毛合作行車記錄器業務，「下個月產品出來開始跑，我沒有投資，是屬於業務的部分，因為很多朋友從事二手車行業務買賣車子，如果是舊款車子，行車記錄器不是標配就可以升級，這滿重要的，有時會拍到一些紀錄，有影像有證據，大家都滿需要的」。至於之前投資的早餐店，他透露很早就已退出，因為他人都在北部，既然沒在現場，就交給現場的人，直播的部分也因為忙拍8點檔，真的沒時間，也許拍完後有時間有機會再做，「不能讓自己工作停滯！」

對於債務，他說沒仔細去算還剩多少，拍8點檔也沒想像中的那麼好賺，大家有迷思，覺得長壽劇一拍2、300集，但他不可能每集都有，時間卻要留在那裡，有時一集要花2、3天演出，也可能1天演好幾集播出內容，真的很難說。現年48歲的他，許願這一、兩年能努力還清債務，「希望50歲過後可以過無債一身輕的生活！」他希望演藝圈工作不要斷，趕快把債務還清，「還清的那一天一定會讓大家知道，我會徒步環島，感謝每一個幫助過我的貴人，挨家挨戶感謝！」