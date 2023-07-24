新的一周到來，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享7／24～7／30的12星座運勢，其中天蠍座事業能嶄露頭角，下半年有望升官；射手座心情將非常愉悅能有好事發生，也有望在旅行中得到啟發；雙魚座則是旅遊運旺，可在旅行時購買彩券試手氣。

▍牡羊座

牡羊座在本周挫折感將非常大，會覺得生活、思想和行為方面受到嚴重的壓抑，這些壓抑情緒的能量，跟本周的行運是有關連的，因為現在天空中有金星、土星、海王星、冥王星，正處在逆行狀態，而守護星現在也被土星所克制，整體而言，這種受到無形枷鎖，壓縮和限制的感覺，會變得越來越明顯，要擺脫這種狀態，需讓作息變得規律，當生活有目標時，對生命各種恩賜充滿感激，並相信自己可以克服各種障礙。

▍金牛座

金牛座在本周隨著金星將展開為期60天的逆行，會出現明顯的破財現象。生活中大筆的支出和消費，可能會落在這一段時間，若是一個現金流充裕的人，那麼對他們經濟負擔壓力則小，反之，若是受薪階級，未來這段時間的大筆消費支出，則會感覺到經濟負擔大增。近期的感情運勢則是另一個罩門，不管現在是否有穩定交往對象，在夜深人靜時總是會默默想起前任。

▍雙子座

雙子座在本周生活中的亂流比較明顯，除了工作環境發生改變外，內容和職務也可能在近期出現轉變，若是意料之中的事，情緒波動將不會起伏過大，但若是突然收到減薪或無薪假通知，壓力和內心衝擊則是非常巨大的。不管人生未來的下一步該如何發展，與其擔心明天不如把握當下，累積每一個當下的努力，便可在未來收穫甜美果實。

▍巨蟹座

巨蟹座在本周生活將圍繞在與家庭有關的事務上，例如小朋友暑假開始不用上學，可安排在這一段時間的親子旅遊，或計畫要幫他們報名哪些暑假體驗，有小孩的父母，並不會因為暑假而變得輕鬆，反而有越來越忙碌的感覺。若是單身的朋友，近期工作中的挫折感，讓他們產生想離職回家休息的念頭，或父母健康特別需要照顧，也讓他們與親人產生強烈的連結。

▍獅子座

獅子座在本周會有深刻的感觸，將感覺自己對家人、工作和伴侶的責任與義務又增加了不少，隨著年齡增加而產生的成熟、穩重的想法是非常明顯的，彷彿突然明白許多事情，收斂起過去的驕氣和任性，現在的他們懂得謙虛、感恩，更懂得忍一時風平浪靜，退一步海闊天空的道理。你不再鋒芒畢露，但仍然充滿自信與熱情。

▍處女座

處女座在本周需注意健康問題，隨著夏天的到來，室內、外容易溫差過大，這樣忽熱忽冷的氣溫變化，讓身體敏感的他們吃不消，可能會出現躁熱和無精打采的中暑現象，建議在氣溫炎熱的中午時刻，不可走出室外，除了防止曬傷，更能避免身體不適。近期若想安排旅遊，可以尋找避暑勝地，用最輕鬆休閒的方式，消磨夏日時光。

▍天秤座

天秤座在本周將經歷嚴重的信任危機，身邊可能發生關於人性或金錢利益方面糾紛，讓他們對人與人之間的信任關係產生危機。當遭遇被騙或被人利用時，才讓他們想起「害人之心不可有，防人之心不可無」這句話。由於近期人際關係互動容易出現利益糾葛，也需特別注意不管現在收入多少，都要謹記財不露白，雖然是句諺語，卻是古人在人際關係上總結的智慧。

▍天蠍座

天蠍座在本周運勢將超級旺，尤其是職場關係，特別容易嶄露頭角，需積極表現才能，就有望成為黑馬並在下半年獲得升官機會。在心情好、自信充足的時候，做任何事情都能夠順利，關於感情發展也能如他們所預期的一樣，可以清楚感受到身邊有人在默默喜歡著，而到了適婚年齡的朋友，姻緣運有可能在今年會開花結果，無論是閃婚或計畫中的婚禮，未來都能夠幸福。

▍射手座

射手座在本周心情將會非常愉悅，各方面的運勢都逐漸順利，在好運降臨時，愛情、財富、健康和工作運都能有好事發生。近期旅行運也超級旺，可以帶著全家大小到處去旅行，旅行對他們來說不僅是走出戶外，更重要的是向世界學習，這種增長見聞和體驗人生方式是很好的事情。若旅行中得到靈感，或許對未來人生、事業、工作和思想，都有良好的啟發。

▍摩羯座

摩羯座在本周工作將會非常忙碌，各種事情需要他們張羅，在職場中，經常需要身兼數職，有時還得幫助同事解決未完成的工作內容。而他們就是以工作為主的人，雖然努力工作並不是壞事，但也需適度休息，才不會有過勞現象。另外，在愛情方面近期身邊出現心儀對象，但彼此之間似乎有距離問題，初期關係互動良好，一旦隨著時間長久後，如何維繫感情這是一項考驗。

▍水瓶座

水瓶座在本周運勢將出現轉折，一種鹹魚翻身、豁然開朗的心情和能量正在等著他們，這種久違的自信心情和內心的美麗能量，可要好好把握。近期可以揮去長久以來內心的陰霾。本周若有朋友相約出來喝下午茶、游泳或看電影，請務必要參加，因為跟朋友相聚，可讓心情、運勢的轉變帶來幫助，或前往海邊戲水、度假，也是良好的決定。

▍雙魚座

雙魚座在本周旅行運將會非常好，而且還伴隨著戀愛運與金錢運的發生，若想試手氣的朋友，不妨在外出旅行時買張彩券，有望中獎。近期做任何事需保持平靜與和諧心情，因為情緒容易被遭遇的事情，變得大喜大悲，有可能因為疏忽、大意而出現意外事件。所以在本周當好運出現時，還是需謹慎小心。