警方委託民間救難團體到金龍湖打撈，順利起獲1把改造手槍。（民眾提供）

趙姓少年與劉姓少女本是情侶，分手後少年數次在社群網站辱罵少女，少女不滿，今（24）日凌晨找現任男友22歲崇姓男子率眾到新北市板橋區毆打趙姓少年，少年頭部疑似遭手槍敲破，送醫後無大礙，崇男等人逃逸。海山警分局獲報追緝，在汐止區逮捕崇男等3人，從車內起獲3顆子彈 ，但未發現槍枝，崇男矢口否認有槍，但同夥供稱已將手槍丟棄汐止金龍湖，警方下午前往打撈，順利起獲槍枝。

據了解，趙姓少年與劉姓少女分手後，經常在社群網站發文汙衊詆毀前女友，劉姓少女找現任男友崇男幫忙出氣，今天凌晨得知趙少在板橋打麻將，遂夥同7人前往，到場後打電話將趙少叫出，一見趙即上前圍毆，趙少頭部遭硬物重擊，當場頭破血流，崇男等人分乘汽機車逃離現場。

趙姓少年送醫治療後已無大礙，他向警方指稱是遭對方持槍敲擊頭部，海山分局立即組成專案小組追緝犯嫌，經擴大調閱監視器，鎖定崇男所駕車輛已逃往汐止區，警方趕往圍捕，順利在汐止大同路攔下該車，車內有崇男、劉姓少女及另名少年，警方從車內起獲3顆子彈，但不見被害人所說的手槍。

警方將崇男等人帶回偵訊，並陸續通知其他涉案人到案，崇男承認持有子彈，卻辯稱不曾攜帶槍枝，但有共犯坦承已將槍枝丟棄至汐止金龍湖裡。今天下午，警方委託民間救難團體前往金龍湖打撈，下午4時許順利在離岸不遠處起獲1把改造手槍。

偵訊後，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、傷害罪嫌送辦。