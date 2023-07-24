為了替偏鄉想學樂器演奏的孩子圓夢，米特薩克斯風樂團創辦人陳冠文號召募集薩克斯風，他表示，「有許多人一時衝動買了樂器後又擺著沒演奏，之後找老師學後又買了別的樂器，這些未被使用的樂器真是太可惜了。如果這些樂器如果能送到需要的人手中，將會是一座通往音樂夢想的橋樑。」

1990年出生的陳冠文表示，每個人都享有音樂教育的權利，他也相信音樂可以改變人生，「在米特薩克斯風教育學院，有許多學員都是退休後開始學樂器，學員總是告訴我們，年輕的時候沒有資源學習樂器，年紀大了才來圓夢。」

陳冠文表示，雖然社會的資源分配已有所改善，但還有許多偏鄉的孩子沒有機會、也沒有資源去接觸到音樂。在這些被被遺忘的角落，他們的夢想因為沒有獲得足夠的照顧和關懷而逐漸消逝。也因此，台灣教育部的「樂器銀行」引發陳冠文協助募集樂器的動機。

目前收到的樂器共有90件，除了薩克斯風，還有小提琴、吉他、二胡、小號等，陳冠文表示，目前目標是希望今年可以捐出150件樂器到偏鄉，讓更多孩子接觸樂器演奏。