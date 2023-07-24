杜蘇芮颱風來勢洶洶，預估周四（27日）風雨最大，新北市長侯友宜今下午4時30分主持災害應變中心整備會議，聽取氣象團隊與水情團隊、水利、工務、農業、消防等單位報告整備及應變措施，並與各區公所視訊連線，要求各局處及區公所切勿掉以輕心，必須落實各項防颱整備工作。

會議中新北市氣象協力團隊（天氣風險公司）預判分析，受到颱風外圍環流影響，預測新北市雨勢最大區間為周四（27日），特別是南側、東側山區及東北角沿海區域，有出現大豪雨、強陣風及長浪情形，請各單位切勿掉以輕心，務必提高警覺加強準備。

侯友宜表示，因應本次颱風來襲，新北市政府相關機關及各區公所已進行各項防颱整備工作及自主檢核，包括防汛備料與機具整備、抽水站抽水機組試運轉及橫移門測試、災害潛勢地區預置機具規畫、測溝清淤、防救災裝（設）備器材檢查及孤島整備等。

另針對尚在進行中之各項復建及破堤工程，做好相關防颱措施，更提醒相關單位加強歷史災點預防性措施，避免災情發生。侯友宜表示，市府將會密切關注氣象局動態訊息，如氣象局針對北部海域發布海上颱風警報時，新北市將發布限制進入包含山區、海邊及河岸等較危險區域的警戒公告，請新北市民注意相關公告，避免進入警戒區域，導致生命財產遭遇危害。

侯友宜強調，受外圍環流影響海邊將出現長浪及較強陣風，應避免前往海邊活動，沿海地區可能有長浪、空曠地區亦有強風，請新北市民朋友注意颱風資訊、避免外出活動，預先做好防颱準備工作，並配合新北市政府各項預防性避難及管制措施，防颱準備中若需堆置砂包，可向各區公所申請；有關新北市防災相關資訊，如交通訊息、環境醫療、維生管線、防災宣導、活動異動及氣象、預警資訊等，可至「新北市防災宣導互動網-災時專區」(https：／／www.dsc.ntpc.gov.tw／Disaster／Index）、「新北災訊E點通」(https：／／e.tpf.gov.tw／)、臉書「我的新北市」及LINE「新北市政府」查詢。