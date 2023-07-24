陸軍六軍團三支部所屬的基隆市祥豐營區24日下午發生120迫砲砲彈爆炸，造成9人受輕重傷。基隆市議員張顯瀚表示，祥豐營區這個彈藥庫存在已久，但附近就是民宅，希望軍方能夠正視附近居民的安危。

據了解，祥豐營區早在日據時代就存在，軍方在後方的山區裡存放了為數不明的彈藥。張顥瀚說，他進入營區後，就被軍方帶到防爆牆後方，只見地上還滿布了迫擊砲彈，並有噴灑化學藥劑的跡象。

張顥瀚說，地方居民長期反映希望軍方能夠將祥豐營區的彈藥庫遷移，沒想到今天就發生這起憾事。他表示，這個營區緊鄰民宅，甚至前方還有一個加油站，希望軍方能夠藉由今日的事件，徹底檢討這個彈藥庫所在位置是否適當。市長謝國樑也非常關心這件事情，希望能從地方的角色，一起來推動彈藥庫的遷移，確保周邊居民生活上的安全。

基隆市長謝國樑表示，現場感覺情勢還有點緊張，後續還會不會再有引爆，連軍方都說不準。謝國樑說，在中正區的社區裡有彈藥庫，過去就曾有過很多討論，今天發生這樣的公安意外，我們應該要好好思考，未來如何將這個彈藥庫離開社區。