共乘服務吸引外國遊客搭乘使用。（苗栗監理站提供／李京昇苗栗傳真）

交通部公路總局新竹區監理所苗栗監理站，再度規畫推出苗栗境內第2條計程車共乘路線，接駁往來白沙屯拱天宮及高鐵苗栗站的遊客，24日正式啟動，讓信徒參拜更方便，也多1項交通選擇。

苗栗監理站指出，「高鐵苗栗站至白沙屯拱天宮」計程車共乘路線，由大都會科技平台公司新竹分公司營運服務，路程約17.5公里，車資以苗栗縣計程車費率計算分攤原則，1人500元至5人搭乘每人100元不等方式計費。

高鐵苗栗站端由1號出口排班計程車服務台處搭乘，並提供專人服務；白沙屯拱天宮端由香客大樓餐廳前搭乘，則設有專屬站牌，旅客洲一至周日可撥打共乘預約專線「55178或0900-026331」。

搭乘的旅客彼此分攤車資，計程車共程不但節省遊客的旅費也實踐了對環境節能減碳的友善。試營運首日吸引1位來自新加坡的遊客與1位來自台灣的遊客，兩人一同搭乘計程車共乘至高鐵苗栗站。

他們直呼並感嘆這樣的計程車共乘服務真的很方便，使得這趟文化之旅充滿了意義，並讓異國人在他鄉感到台灣的人情味和友善互助的氛圍，讓人感到溫暖動人。

苗栗監理站長蘇淑賢表示，計程車共乘路線提供溫馨動人的文化之旅，讓遊客可以非常便利的前往重要的宗教信仰中心來參拜，不但可以滿足不少信徒的心願，並且可以讓各地遊客深入了解苗栗地方豐富的文化和傳統。