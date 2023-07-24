看到消防隊員介紹防災物資種類，許淑華也不忘提醒民眾準備防災物品注意事項。曾雪蒨攝

曾雪蒨／南投報導

中台杜蘇芮來勢洶洶，全台繃緊神經。南投縣政府與轄內家樂福等48家賣場合作，設置「防颱專區」或「防災專區」，縣長許淑華下午特別前往視察，她說希望藉防颱防災專區設置，提高民眾防災意識，並提供民眾集中採買防災用品與食物的便利性。

許淑華表示，7月至9月是颱風季節，颱風季到時，縣府都會和賣場合作設置「防災專區」，隨著杜蘇芮颱風即將登陸，縣府做好應變措施外，希望民眾也要有防災概念，到專區走走，可以找到防災物資。

許淑華也以多年防颱準備經驗跟縣民分享，她說防颱準備的物資至少要有三天的儲備量，除了飲水、食物外，緊急醫藥箱、照明手電筒、手套、小刀、哨子、睡袋、急難包等等，有備無患。

許淑華呼籲，不管這次颱風會不會登台，民眾都應提前做好防颱準備勿輕忽。她並鼓勵民眾於每年颱風季前做好各項防災準備，更期待各賣場及網路平臺能提供民眾備置防災用品及防災食物之多元便捷管道，喚醒民眾防災準備之意願，形塑民眾自主防災之社會氛圍，以發揮政府、企業、民眾協作之三贏效果。

南投縣消防局指出，南投縣屬於高災害風險之地區，面對颱風、地震、淹水、土石流等來襲，可能造成大範圍淹水、土石崩落、橋梁道路中斷，甚至住家停電缺水等災情，甚至部分地區災碰到道路交通中斷、外界救援及物資運補難以抵達時，甚至可能形成「孤島狀態」，嚴重影響居家正常生活。

為避免天災造成不可預期的情況發生，南投縣政府特別協調家樂福、小北百貨、全聯等48家賣場提供合適空間擺設相關防災用品、防颱用品等，並明顯標示「防颱專區」或「防災專區」字樣，希望藉防颱與防災專區設置，提高民眾防災意識及備置防災用品及防災食物，也提供集中採買地便利性。

根據中央氣象局預報資料顯示，根據中央氣象局預報資料顯示，中颱杜蘇芮雖路徑改變，但侵台威脅不，民眾防颱還是不能輕忽。

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