女星大牙（周宜霈）指控多年前遭陳建州（黑人）性騷，對此陳建州和妻子范瑋琪否認，並向大牙提告，要求對方賠償1千萬台幣並在facebook公開道歉，之後藝人郭源元聲援大牙，表示也遭陳建州性騷擾，范瑋琪出聲挺尪強調懷孕期間很少出門，且陳建州不喝酒，時隔26日大牙再發聲透露收到撤告狀，不少網友湧入范瑋琪的facebook詢問「怎麼撤告了？」，而黑人透過經紀人回應是改提出刑事告訴！

大牙今（24）日在facebook表示：「過去快一個月的日子裡，因為挺身而出的me too事件，我成為了這波運動裡第一個被起訴的受害者，吃不下飯、睡不著覺，必須求助身心科和心理諮商」，這一路上她也遇到很多好人，「家人、朋友、律師、醫生、工作夥伴們、連路人認出也都大方的叫我加油，其實我都蠻不好意思的，這份不好意思是我不知道我揭開傷疤送出的勇氣後面，需要承擔這麼大的壓力，連不認識的人都要替我擔心」，她提到今天收到法院寄來的撤回起訴通知，忍不住直言「相信事實是不容挑釁的，先謝謝所有願意相信我的您們，再謝謝願意站出來幫助我對抗這一切的您們，是的，我不是一個人，每位受害者 妳(你)也都不會是一個人」。

大牙發聲後，網友湧入范瑋琪的社群平台，目前范瑋琪最後一則更新的貼文已經留言破萬，大批網友留言：「你們怎麼撤告了？」、「啊可以出來道歉了沒？身為頭號粉絲的小小要求」、「身正不怕影子斜？」、「你老公撤告了，妳知道嗎？」、「不要撤告啊！讓我們失望了」、「不是理直氣壯，很大聲？」、「怎麼撤告了？是承認有錯了嗎？」。

沒想到黑人透過經紀人回應：「本人不佔用及利用大眾資源，一切聽從律師的建議，已提出刑事告訴。感謝！」，將繼續以司法方式維護名聲，官司還需進行。陳建州曾發聲明提到在香港時都是集體行動，沒有獨處，大牙的指控是虛偽不實。

對於黑人撤回民事告訴，改提刑事告訴，大牙經紀人表示：「針對法律層面問題，目前暫時都先不回應，各位媒體先進辛苦了，謝謝。」

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