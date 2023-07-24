中度颱風「杜蘇芮」步步逼近，台東沿海今掀起逾2米浪高，富岡漁民戒慎恐懼，漁船紛紛返港停泊，加固纜繩避免碰撞。（蕭嘉蕙攝）

台東往返綠島、蘭嶼船班預計25日至27日全數停航，今部分船班異動，上午陸續有3班綠島客輪及2班蘭嶼客輪疏運遊客返台，班班客滿。（蕭嘉蕙攝）

中度颱風「杜蘇芮」步步逼近，台東沿海今掀起逾2米浪高，富岡漁民戒慎恐懼，漁船紛紛返港停泊，加固纜繩避免碰撞，甚至雇用吊車將百萬膠筏吊掛上岸避風浪，另外，蘭嶼、綠島遊客也被迫提前搭船返台，疏運船班幾乎班班客滿。

「杜蘇芮」颱風逼近台灣，台東地區雖無風無雨、豔陽高照，但中央氣象局發布長浪訊息，台東沿海已觀測到逾2米浪高，漁民憂心生財工具不保，一早就到富岡漁港進行防颱作業，近百艘漁船停滿港區，船與船之間用繩索牢牢固定在繫船柱上，減少碰撞毀壞，甚至出動吊車吊掛膠筏上岸避災。

陳姓漁民表示，新膠筏漁船價值百萬，面對這次颱風很緊張，擔心尼伯特災情重演，先將船筏暫至港區空地，避免受風浪碰撞損毀。

台東往返綠島、蘭嶼船班預計25日至27日全數停航，今部分船班異動，上午陸續有3班綠島客輪及2班蘭嶼客輪疏運遊客返台，且幾乎班班滿載。「感覺不會很晃，比去程還要平穩」，從綠島返台的張姓遊客說，原本預計明天回程，但受到颱風影響，只能提前結束行程。

台東氣象站指出，今年第5號颱風「杜蘇芮」路徑預測與2011年南瑪都颱風相似，26日恐影響最劇，27日雨量可觀，另外，中央氣象局也將於今晚8點30分發布海上颱風警報，預計明下午發布陸上颱風警報。