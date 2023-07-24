基隆市中正區祥豐街的國軍祥豐營區24日下午3時許，突然傳出爆炸聲。疑似是營區內存放的120迫砲彈因不明原因發生爆炸，造成9名官兵受傷，1名重傷送三總基隆分院正榮院區、另外有1名重傷及5名輕傷送往基隆長庚，而傷者身分及最新傷勢稍早也曝光。

據了解，傷者分別是盧姓一兵、王姓一兵、周姓一兵、戴姓上兵、梁姓上兵等5人輕傷，尹姓上士、洪姓中士等2人重傷。

長庚醫院急診室表示，下午3時45分，由軍方送來基隆長庚醫院急診6名傷患，其中1名洪姓中士傷勢較為嚴重，於4時10分已送至手術室進行處置，病患到院時意識不清，左手明顯炸傷，右側大腿穿刺傷出血，經急救後，送開刀房處理。

另外5名傷患傷勢較為輕微，多半為擦傷、耳鳴或頭暈，陸續進行傷口包紮與檢查中，後續觀察傷者之狀況，續予必要醫療處置。

而尹姓上士被救護車送往三總基隆分院正榮院區，三軍總醫院基隆分院副院長劉瑞盟表示，尹姓上士到院時尚可對談，臉部和雙手有2度至3度燒燙傷，其中左手遭嚴重炸傷，骨頭和韌帶外露，經插管和包紮止血後，轉送三軍總醫院內湖總院治療。

據送醫受傷官兵指稱，當時正在戶外整理炮彈，卻突然爆炸，造成多人受傷。

六軍團三支部基隆彈藥庫突爆炸，9官兵炸傷，2人傷勢嚴重送醫。(讀者提供)

六軍團三支部基隆彈藥庫突爆炸，9官兵炸傷，2人傷勢嚴重送醫。(讀者提供)

對此，陸軍第六軍團指揮部回應，轄屬基隆彈藥分庫今（24）日下午3時許於彈藥庫房外，執行彈藥檢整作業時，其中1枚120公厘迫砲彈不明原因爆炸，造成9名官兵受傷，其中2員傷勢較重，均已送往醫院急救。

第六軍團指出，獲報後即指遣高階幹部前往處理，並協請院方給予受傷官兵最佳醫療照護；另司令部、陸勤部及六軍團將編組相關專業幹部，成立專案小組調查、釐清，並持恆落實各項作業風險管控作為，確維部隊安全。