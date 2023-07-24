波音公司正在為美國海軍F/A-18E超級大黃蜂戰機進行「批次3」(Block3)升級，包括航電、飛控，以及座艙系統都會更新，機體壽命也會延長。但是，已經研發多年，可大幅增加航程與滯空時間的適形油箱(Conformal Fuel Tank,CFT)卻沒有加裝，這有些令人意外。

航空極客俱樂部(The Aviation Geek Club)報導，適型油箱是一種緊貼在飛機輪廓外的額外油箱，可大幅延長飛機的航程或滯空時間。與外掛式副油箱相比，適型油箱的空氣動力損失較小。最早使用適型油箱的是F-15戰機，安裝在機翼根部與機身之間，它的結構相當堅固，之後的F-15E打擊鷹戰機全部加裝適型油箱。

有了F-15的良好經驗， F-16也有類似的設計，F-16C Block50批次就可以選用安裝在機背的適型油箱，雖然它的空氣阻力較大，但是航程與滯空時間加長，仍然是利多於弊。

2018 年，五角大廈宣布，波音公司獲得了一份F/A-18E超級大黃蜂戰機的適型油箱設計、開發、測試與應用的合約，希望能提升F/A-18E的航程缺點。2020年，超級大黃蜂的適型油箱正式亮相，安裝在機背上，看起來相當不錯。

然而，開始進行Block3 升級的美國海軍 F/A-18，全部都沒有安裝適型油箱，等於是該計畫被放棄了。

開於這個問題，前美國海軍高級軍士長史奎德利(JS Squidley)說：「與F-15和F-16是空軍戰機不同，超級大黃蜂是航艦戰機，它多數時候生活在海上，也就必須應對高鹽份環境的嚴酷現實，以及有限的維護空間和設備。因此，我們傾向不加裝非必要的多餘設備。」

「另外，超級大黃蜂必須從航艦上猛烈地發射，然後猛烈地降落，額外增加的重量，對起落架負擔很大。」

史奎德利說，波音公司和美國海軍在後續的測試發現，CFT 對於後勤維護班來說太笨重，沒有合適的工具拆卸、維護和安裝。此外，在陸基彈射與回收的測試中，也發現加裝CFT的超級大黃蜂戰機，結構出現受損。

雖然如此，如果國際客戶是空軍單位，那麼他們所購F/A-18E/F Block III仍然可以選用CFT，因為在常規陸基跑道上的起降步驟，不會出現令結構受損的的壓力，波音仍然向國際市場上推銷提供CFT的超級大黃蜂戰機。