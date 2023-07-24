頂尖職業好手在國際賽努力爭光，國內小將們則要在分齡賽為自己爭取好名次，為國手資格拚戰。2023年第二次全國青少年羽球分齡排名賽將於7月25日到8月1日在嘉義市立港坪運動公園體育館火熱進行，這是國內青少年選手最高級別的賽事，成績將作為亞青、世青羽球錦標賽等各項青少年國手的選拔依據。

2023年第二次全國青少年羽球分齡排名賽報名參賽選手共1267名，人數再創大會新高，包含已經合作7年，連續奪下2022年第一、二次分齡賽U17男雙冠軍，以及2023 U19男雙冠軍的強力組合蔡政穎／寶昕‧達古拉，稱霸全中運及一次分齡賽男單的林育丞，去年高中盃男單封王的馬丞毅，以及今年初2023第一次分齡賽斬獲佳績的U19女單冠軍彭雨薇、U19女雙冠軍杜宜宸／楊筑云等年輕好手與賽。

「全國青少年羽球分齡排名賽」一年舉辦兩次，賽制依照國際標準以U15、U17、U19為年齡分級，採積分滾動加總作為青少年國手選拔依據，本場賽事也是年末青少年羽球盛會「2023 DAIKIN STAR大金之星青少年菁英賽」前哨戰，各組前8名選手可獲參賽資格，有機會爭奪高達65萬元的賽事總獎金。