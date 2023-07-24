攝護腺肥大是年長男性常見好發疾病，據國民健康署統計，50歲男性約50％有攝護腺肥大症狀。除了年齡因素外，維尚泌尿科診所院長白彝維指出，包括荷爾蒙變化、遺傳、生活習慣、慢性發炎等都會造成攝護腺肥大，其中生活習慣方面，如長期飲酒、吸煙或不健康的飲食，都會對攝護腺健康造成負面影響。

白彝維在臉書粉專「維尚泌尿科診所」與網站撰文表示，攝護腺是男性身體中一個位於膀胱底部的腺體，它負責產生液體，幫助保護並滋潤精子。然而，隨著男性年齡的增長，攝護腺可能會逐漸變大，即所謂的攝護腺肥大。常見症狀如小便無力、用力解尿、解不乾淨、頻尿、急尿、夜尿及尿失禁等。並列出造成攝護腺肥大5原因：

1、荷爾蒙變化：白彝維表示，荷爾蒙水平的變化也可能導致攝護腺增大，特別是睾酮水平下降。

2、年齡因素：白彝維說明，隨著年齡的增長，攝護腺細胞會自然地增加，是不可避免的過程，也是攝護腺肥大發展的重要原因之一。

3、遺傳因素：白彝維指出，家族遺傳可能也與攝護腺肥大有關。若家族中有攝護腺肥大的病例，那麼罹患這種情況的風險可能會增加。

4、生活習慣：白彝維點出，某些不良的生活習慣也可能導致攝護腺肥大風險增加，例如長期飲酒、吸煙或不健康的飲食習慣，都可能會對攝護腺健康造成負面影響。

5、慢性發炎：白彝維說，攝護腺可能會因為長期受到感染，或慢性發炎而腫脹和肥大。因此預防感染很重要，應及早治療可能的泌尿道感染。

白彝維提醒，攝護腺肥大是一個常見但也值得關注的健康議題，特別是對於中老年男性。若有攝護腺肥大的困擾，除了藥物、手術治療外，定期追蹤及改變不良生活習慣，才能提高治療效果和預防疾病復發。

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