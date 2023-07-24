在人類漫長的繁衍歷史中，某些顯性基因往往會更容易遺傳下去。一位男子發文表示，「醜基因是不是特別強大？」，原來近日他在百貨公司遇到一對夫妻，媽媽神似港星周慧敏、爸爸則是醜得像河童，生的小兄妹則是完全繼承爸爸外貌，讓身為醜男的他忍不住感嘆不想生小孩了，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，當天他看到的爸爸長相像是醜河童，但外貌神似周慧敏的媽媽真的很漂亮，不過一對小兄妹卻是神複製了爸爸的長相，「是兩隻小河童⋯臉上一點媽媽的基因都沒有…」，讓原PO完全打消未來的生育計畫，「看完只覺得醜男我還是不要想生小孩了，不想造孽啊」。

對此，許多人紛紛回應，「醜基因真的比較強大，以前在托嬰實習的時候，常常還沒認識小孩名字跟家長，只要夠醜，都可以猜得出是誰的」、「我親戚，男的像泡水的貢丸，女的像眼睛縫起來的土撥鼠，三個小孩像三隻醜比頭（日本動漫角色）」、「我有一個學姐長得超漂亮，她老公鼻子像豬太郎（卡通《櫻桃小丸子》角色），結果女兒變成有豬鼻子的學姐」、「之前看了一部柯基跟其他狗混種生小孩，結果不管跟誰出來都是短腿⋯」。

不過也有網友分析，「邏輯上來講醜本來機率就比好看高吧，你要好看各個五官都有一定條件，配在一起又要協調，一關沒過就是相對醜，那當然生出醜小孩機率高一些啊」、「人要好看其實很困難，各個方面都有一定門檻，但要不好看很容易就達成了」；另外有人提到，就算天生外型不好看，也能靠後天改善，「事實是媽媽整形加化妝」、「我就是整型加化妝，大家都說比較像我老公，其實更像我，但小孩依大眾審美不至於醜」。