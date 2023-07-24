基隆陸軍六軍團第三支部祥豐營區今(24日)下午3時許發生彈藥爆炸意外，官兵在進行搬運120迫砲彈藥時，因不明原因突然發生爆炸，共有9名士官兵受傷，其中2人傷勢較為嚴重，手臂疑遭炸斷，分別送往長庚、基隆三軍，另外7人僅受輕傷，已送往長庚醫院救治。網友質疑「小英統帥的國軍是怎麼了」、「都什麼時代了？想辦法改機器搬吧」、「以前這樣，國防部長都要下台了」、「國防部還要幫美國放彈藥，有能力管？」

媒體人黃揚明轉發此則新聞表示「唉…希望傷者能早日康復」，有網友說「國防部還要幫美國放彈藥，有辦法、有能力管？」、「家有役男，心疼」、「以前這樣，國防部長都要下台了」、「志願役今年又更難召人了…」、「民進黨執政，整天有事」、「國軍平安，辛苦了」

PTT鄉民表示「我以為那些炸彈不會爆欸」、「民進黨執政」、「先炸自己人」、「慘，全營洞八」、「防爆炸小卡準備好」、「這要開一個月軍紀檢討會了」、「防爆炸小卡可以開始製作了」、「六軍團不是這次漢光演習作戰區嗎？」、「實際的時候就是會遇到這種狀況」。

也有人說「表示我們的軍火還有殺傷力，該慶幸嗎」、「應該是銷毀彈藥出意外吧」、「小英統帥的國軍是怎麼了」、「全台營區死定了，督到爆炸，特別是有實彈學校的，比如雲林砲兵基地..」、「政府到底有沒有在保護軍人啊？爛死了」、「我猜是發射藥爆炸，不是砲彈本身」、「都什麼時代了？想辦法改機器搬吧」、「搬得太隨便就會爆啊」、「好險當年演習是跟警察去交管」、「防彈背心不防彈，彈藥庫會自爆」。