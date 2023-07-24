2023「Just FUN 新北」街頭文化節—Burn Da Mic 聲勢引燃嘻哈演唱會將由熊仔壓軸演出。（新北市文化局提供）

「Just FUN 新北」街頭文化節將於8月19日、20日、26日及27日，兩個周末於板橋府中廣場及市民廣場盛大登場；今年除了延續「MADSTREET街頭狂熱」饒舌比賽、「墨路行者」國際塗鴉大賽及「新北FUN街頭」街舞大賽外，更以饒舌、塗鴉、街藝及街舞4大主題於府中廣場分區規畫一系列的現場體驗活動。

「新北FUN街頭」街舞大賽預、決賽將於8月第一周周末在市民廣場展開，府中廣場則由「Style Writing 城市落款」塗鴉體驗區、「Street Art Wave 街藝浪潮」街頭藝術展演區及「Hustle Hard 街頭交易」美式街頭創意市集為活動拉開序幕，屆時還會有4米高的桃紅巨兔「七桃」在現場可供拍照打卡。

8月26日、27日府中廣場「MADSTREET街頭狂熱」饒舌比賽及「墨路行者」國際塗鴉大賽決賽，還有「Back 2 Basic 找回最初」DJ體驗區親自嘗試刷碟樂趣、「Soulful Dance Zone 舞動靈魂」街舞課程體驗區、「Cross The Line 躍界」滑板及兒童滑板車體驗區等，讓大小朋友都能盡情感受街頭文化的樂趣與魅力。

2023「Just FUN 新北」街頭文化節活動壓軸將由「Burn Da Mic 聲勢引燃」嘻哈演唱會引爆板橋的青春能量，6組饒舌團隊，從台饒新勢Multiverse、Gummy B到金曲獎得主熊仔，帶領大家進入嘻哈音樂世界。

文化局表示，這場即將在板橋登場的街頭繽紛派對，希望將街頭藝術豐沛的創意融入在地生活，讓更多人認識並親身體驗擁有多樣魅力的街頭文化，歡迎所有青春活力的大小朋友與我們一起聚集府中，共創美好的夏日街頭回憶。