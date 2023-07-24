颱風杜蘇芮步步進逼，臨時有採購的緊急需求，就近方便買的超商就能發揮功效，觀察過往防颱銷售情況，住宅區、幹道型等商圈的門市，飲料、零食泡麵等銷量將倍數成長，雨具、電池等民生用品同樣熱銷，備貨量已增至少2成，整體業績在颱風前後可成長近50％。
7-11瓶裝水推出包含PH9.0 鹼性離子水、UNI water等指定品項最低第2瓶5折、第2瓶10元等優惠，韓國濟州SamDaSoo火山岩盤礦泉水則有第2瓶5折、第2箱5折好康；另指定袋裝零食任選2件79折、4件75折，多款指定進口麵食任選第2件6折。
全家即起包括指定罐頭如愛之味土豆麵筋等商品，任選兩件79折；FamiCollection常溫調理包系列如三杯雞杏鮑菇等，同價位商品加20元多一件、藜麥穀物飯、黑纖米飯則是任選買1送1，泡麵好康包括農心品牌任選第二件6折等；此外，25日前金頂電池4＋2入組合任選第二件6折。
OKmart 26日當天全店針對指定飲品水進行「全店最低2件1折起」；8月23日前買OKchoice微波商品享第二件88折或嘗鮮價、會員買味味A紅燒牛肉湯麵等享2件56元，另電池買氣較平時成長2成，因此也有指定款第2件49元起促銷。
萊爾富25日前推出三好米校長香米買1送1、維力炸醬麵重量碗系列2件60元、指定鮮乳兩件最低177元起；另指定電池第2件6折，還有APP內的萊購物也推颱風季防災專區，指定礦泉水箱購享最低199元起。
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