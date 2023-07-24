對於高雄市前市長韓國瑜昨（23）日砲轟民進黨貪汙腐敗、謀財害命，而府院黨竟無人回應反駁，前立委郭正亮認為，這就是政權末期，準備要下車了，「好官我自為之」！

國民黨全代會7月23日正式提名新北市長侯友宜參選2024總統，前高雄市長韓國瑜到場力挺，也被視為藍營團結的重要象徵。

韓國瑜當場許3個願望，第一，是希望中華民國國運昌隆；第二，希望兩岸能夠和平交流；第三個願望本該放心裡，他決定講出來，就是要下架貪汙腐敗的民進黨。韓國瑜痛批，民進黨不只謀財，把台灣推向戰爭更是害命。

資深媒體人周玉蔻在臉書質疑，韓國瑜痛罵民進黨貪腐政黨，府院黨居然無人立即回應？周玉蔻引述民進黨立委張宏陸看法認為，行政院閣員首長都在做「太平官」，一點為政府施政成績辯護的企圖心和能力都沒有！退輔會副主委李文忠也在問，「對某些貪腐、勾結的爭議有釐清或究明嗎？」

前立委郭正亮。（資料照片）

對此，前立委郭正亮今（24）日在中天電視《大新聞大爆卦》指出，侯友宜在門口等韓國瑜15分鐘，誠意足夠，道歉也夠。而韓國瑜講那三點，從容不迫，真是厲害，說實在這是第一步。

郭正亮也提到，國民黨全代會也引起民進黨內部在批評行政院，亦即行政首長都不幫自己辯護，整天當太平官，張宏陸、李文忠也站出來質疑，為何都沒人回應？是不是被罵習慣了？給人感覺就是政權末期，準備要下車了，或是不想變成箭靶，「好官我自為之」。