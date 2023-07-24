基隆市消防局救護人員冒著生命危險搶救傷患。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

陸軍六軍團三支部祥豐營區發生120迫擊砲砲彈爆炸事件，造成9人受傷送醫，其中2人手臂慘遭炸斷。趕到爆炸現場的救護人員說，他進入營區時，還看到地上有砲彈，直呼嚇得要死！

24日下午3時21分左右，基隆市消防局接獲通報，表示祥豐營區有阿兵哥受傷。消防局立刻派出消防車及救護車趕往現場支援。其中，一名尹姓上士被救護車送往三總基隆分院正榮院區。

基隆市消防局救護人員冒著生命危險搶救傷患。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

救護人員表示，他們是趕到現場的第二部救護車，進入營區後，旁邊的人就跟他說，周邊還有砲彈，要小心不要踩到。也看到有人站在防爆牆後面，現場的氣氛很緊張。現場還有幾位身著全身防爆服的阿兵哥在現場。

在看到尹姓上士後，發現他距離砲彈很近，只見他的左手前臂已經斷了，血流滿地，幾乎整支手臂都爛掉，目視只能看到手指而已。另外，尹姓上士的臉、上半身也是黑的，衣服也有被炸過的痕跡，雖然還有意識，但感覺是在硬撐。

他說，在救人的過程裡，他嚇得要死，深怕會不會突然哪顆砲彈又炸開，但是眼見傷者的慘況，只能趕緊將人送往醫院急救，所幸兩腳的運動功能看來還算正常。

三軍總醫院基隆分院副院長劉瑞盟表示，尹姓上士到院時尚可對談，臉部和雙手有2度至3度燒燙傷，其中左手遭嚴重炸傷，骨頭和韌帶外露，經插管和包紮止血後，轉送三軍總醫院內湖總院治療。