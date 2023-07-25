法新社報導，當地搜救單位辦公室在聲明中表示，遇難船隻在今天凌晨0時過後不久沉沒，船上載了48人。

聲明提到，有6人獲救後被送往醫院治療，目前還在調查沉船原因。

東南蘇拉威西省（Southeast Sulawesi）甘達里市（Kendari）搜救單位首長穆罕默德（Muhamad Arafah）在聲明中表示，其餘27名乘客都已尋獲，且已確認所有罹難者的身分。

搜救單位稍早稱有19人失蹤，但穆罕默德表示，搜救行動已宣告結束。

當地救援辦公室發言人瓦育丁（Wahyudin）說，案發當時，這艘船舶正在跨越中布頓縣（Central Buton）穆納島（Muna Island）蘭托村（Lanto）和拉吉里村（Lagili）之間的海灣。瓦育丁跟許多印尼人一樣名字只有一個字。

18歲倖存者瑪莉娜（Marlina）告訴記者，這艘船上「滿載」乘客。

她說：「一開始一切正常，突然有人尖叫說進水了。船駕駛說『沒問題』…最後船翻了，因為整艘船都是水。我們就落水了，沒有風也沒有浪。」

當地媒體也報導船上擁擠不堪，但瓦育丁拒絕證實。

印尼媒體報導，村民前去參加一場地方慶典，擠在一艘擠滿人的船上，船隻回程時在海灣翻覆。

在印尼，船上實際乘客人數不符申報人數是很常見的事。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）