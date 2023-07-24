立委陳椒華公開質疑，我方在「台美21世紀貿易倡議」談判過程中欺騙美方，指稱我國法律已足夠保障揭弊者。外交部今天反駁，強調這是誣蔑政府談判團隊的偏頗指控，外交部絕不接受。

陳椒華舉行記者會指出，立法院審查台美21世紀貿易倡議首批協定，行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮答詢說，法務部在談判過程當中，讓美方認為我國法律足夠保障揭弊者。行政院跟法務部這種說法，是在詐騙美國，真的是詐騙國家隊。

對此，外交部發言人劉永健指出，「台美21世紀貿易倡議」第一階段協定中，首次將「反貪腐」納入章節，目的即在加強雙方合作，為企業建構公正、公平、誠信的商業環境，並將共同致力打擊及預防賄賂等貪腐行為，以營造廉潔經商環境，帶動企業投資、促進就業、活絡經濟並維持社會穩定。

他說，台美從共同宣布啟動上述倡議談判迄今，雙方政府及談判人員均以達致高標準的貿易協定作為談判目標，雙方談判團隊在協商過程中也就各項議題的合作方向進行坦誠的溝通，彼此充分瞭解對方的體制、國情及相關立場，絕無在過程中說謊或欺騙情事。況且雙方也會各自查證確認相關資訊，並非只憑一面之辭就得到結論。

劉永健呼籲政治人物切勿刻意以曲解的訊息傷害台美關係及誤導民眾，以致影響國人對政府信任。外交部並提醒民眾以理性態度判讀訊息，以免被誤導，同時期盼各界共同珍惜台美雙方共同努力達成的談判成果。