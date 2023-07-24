國民黨23日舉行全代會，包括黨主席朱立倫、前總統馬英九、高雄市前市長韓國瑜及藍營13位縣市首長共同上台，為總統候選人侯友宜與所有立委候選人加油打氣，團結氣氛熱烈。精神科醫師沈政男指出，國民黨拉抬民調的正宗做法，還是蔣經國的基礎建設牌，論述上有台灣三寶：中華民國、健保與台積電，都是國民黨的傑作，也要把台灣跟大陸經濟能否脫鉤講清楚。柯文哲要掌握藍白合的公約數，關鍵答案也是蔣經國。

沈政男今(24日)在臉書發文提到，國民黨開完全代會，確定提名侯友宜選總統，「換侯論」就此煙消雲散。問題是，侯友宜的支持度就會開始攀升嗎？先說郭台銘。跟四年前一樣，沒被提名以後要選不選；如果國民黨全代會開完，都還不能確定，那麼就是不會選了；即使最後要選，也起不了影響力，因為大家不會浪費選票。再說柯文哲。侯友宜在民調上要超越柯文哲，這不是金溥聰不夠力，而是侯友宜的個人特質問題。

沈政男指出，個人特質短期內不可能大幅改變，但可以朝弱點做補強。侯友宜該怎麼做？很簡單：學柯文哲。在專業背景方面，侯友宜應該凸顯幾十年警察生涯的事蹟與形象；在政策論述方面，應該加強表達方式與政策內涵。國民黨的正宗做法，應該還是蔣經國與其傳人那一套，也就是用基礎建設大破大立，為台灣奠下長遠的發展基礎。而不是在那邊光會諂媚選民，拉攏年輕人，喊喊公平正義，或裝腔作勢要反中與親美。

沈政男強調，侯友宜要改變人設（人物設定），讓大家重新讚賞他的個人風格，其實最好的做法還是拿出政策論述，講得頭頭是道，而且切中台灣下一階段的需要。侯友宜該怎麼論述？四個字：台灣三寶。中華民國、健保與台積電，都是國民黨的傑作，為什麼以前可以，現在不行？這三寶分別代表政治與兩岸、內政與社福，以及經濟與貿易，正好是台灣接下來必須面對的主要問題。

沈政男表示，好好把這些問題講清楚，講得比賴清德，甚至柯文哲更有內涵，也有可聽性，就會讓選民對你重新肯定，不會再認為支持你是一件困難的事。其實，最根本的問題還是，台灣到底能不能、要不要跟大陸在經濟上脫鉤？這個問題應該是2024新總統的核心論述。

這個大方向講清楚，講得可信又可聽，就會有選票成長。沈政男直言，國際局勢與政治現實變得很快，台灣就處在新時代的轉捩點，而選民明顯對民進黨那一套膩了，希望看到新人與新政。而政治的第一要務就是認清現實。事實上藍白的公約數是什麼？三個字：蔣經國。柯文哲認為藍白合要有理想性，答案也是這三個字。